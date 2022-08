Conference League: Anderlecht mis sous pression par les Young Boys (direct, 0-0)

Direct

Le RSCA tentera de quitter la Suisse avec un bon résultat dans ses bagages.

Le Sporting d’Anderlecht en déplacement en Suisse chez les Young Boys devra bien négocier son déplacement lors de la manche aller des barrages de la Conference League afin de préserver ses chances de qualification pour la phase de groupes.

Les Anderlechtois, pas inquiétés au tour précédent par les Estoniens de Paide, pourront compter sur le déjà incontournable attaquant portugais Fabio Silva pour tenter de signer un résultat probant avant le retour prévu dans une semaine à Saint-Guidon.

Troisièmes du défunt championnat suisse, les Young Boys ont débuté leur parcours au 2e tour et ont écarté successivement les Lettons du FK Liepaja et les Finlandais du KuPS, sans encaisser le moindre but.

Anderlecht, battu à ce stade de la compétition l’an dernier par Vitesse, a l’ambition de retrouver la scène européenne pour la première fois depuis la saison 2018-2019.

Dans le onze de Felice Mazzù, Lior Refaelov était aligné en attaque aux côtés de Fabio Silva, mais l’Israélien est finalement remplacé par Mario Stroeykens après avoir senti une gêne à l’échauffement.

La compo d’Anderlecht : Van Crombrugge ; Delcroix, Hoedt, Debast ; Amuzu, Trebel, Arnstad, Verschaeren, Murillo ; Stroeykens, Silva