Obligé de prendre un nouveau numéro à City, Gomez risque d’avoir la pression...

Attendue depuis plusieurs jours (le joueur était présent à l’Etihad Stadium samedi pour City-Bournemouth), l’officialisation du départ de Sergio Gomez est tombée ce mardi midi.

Anderlecht et le club mancunien ont annoncé le transfert du joueur espagnol de 21 ans. Tout sauf une surprise, Pep Guardiola ayant indiqué il y a quelques jours que Gomez ferait partie intégrante du noyau pro des Cityzens.

Si la perte sportive est énorme, Anderlecht pourra se consoler en ayant réussi une magnifique plus-value. Acheté il y a un an au Borussia Dortmund pour moins de deux millions d’euros, le Sporting devrait toucher la coquette somme de 20 millions bonus compris.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club, les Cityzens ont donc annoncé cette nouvelle recrue, la cinquième de ce mercato estival (après Alvarez, Haaland, Ortega et Phillips). Le club de Pep Guardiola a également dévoilé le numéro que porterait le latéral gauche. Forcément, le numéro 17 qu’il portait à Anderlecht étant déjà pris par un certain Kevin De Bruyne, l’ancien de Dortmund a été contraint de se rabattre sur un autre choix. Et le Catalan n’a pas choisi n’importe quoi. En effet, son numéro risque de rappeler de bons souvenirs aux fans des Skyblues, puisqu’il s’agit du 21, anciennement porté par… David Silva !

Le gaucher espagnol (tout comme Gomez) est une véritable légende du club mancunien, au point d’avoir une statue à son effigie devant l’Etihad Stadium (au même titre que Sergio Aguero et Vincent Kompany). En dix ans et 436 rencontres avec la vareuse bleue claire, l’Espagnol a inscrit 77 pions et délivré 140 assists, raflant au passage pas moins de 14 trophées (dont quatre championnats). Espérons pour Sergio Gomez qu’il réalisera la même carrière que son illustre prédécesseur…