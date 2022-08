Mercato: c’est officiel, Sergio Gomez quitte Anderlecht et rejoint Manchester City!

L’Espagnol devrait rapporter plus de 20 millions d’euros au Sporting.

Attendue depuis plusieurs jours – le joueur était présent à l’Etihad Stadium samedi pour City – Bournemouth –, l’officialisation du départ de Sergio Gomez est tombée ce midi. Anderlecht et le club mancunien ont annoncé le transfert du joueur espagnol de 21 ans. Tout sauf une surprise, Pep Guardiola ayant indiqué il y a quelques jours que Gomez ferait partie intégrante du noyau pro des Cityzens.

« Le RSC Anderlecht m'a donné toutes les chances de développer mon potentiel », a déclaré le latéral espagnol sur le site officiel du club bruxellois. « C'est grâce à ce club que je suis devenu le joueur que je suis aujourd'hui. Je lui en suis donc très reconnaissant. C'était une expérience fantastique de jouer devant un Lotto Park comble à chaque fois. Le club et ses fans auront toujours une place spéciale dans mon cœur. »

Si la perte sportive est énorme – 7 buts et 15 assists en tant que latéral gauche la saison dernière –, Anderlecht pourra se consoler en ayant réussi une magnifique plus-value. Acheté il y a un an au Borussia Dortmund pour moins de deux millions d’euros, le Sporting devrait toucher la coquette somme de 20 millions bonus compris. Anderlecht a également réussi à négocier un pourcentage à la revente de 15 %. Il n’a pas encore été établi si ce départ serait compensé par une arrivée. Cela dépendra du cas « Amuzu » et du parcours européen.

À City, Sergio Gomez, formé au FC Barcelone club bien connu de Pep Guardiola, a signé un contrat pour quatre saisons. Il portera le numéro 21.