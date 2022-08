Des centaines de seniors au premier bal estival de la Ville de Bruxelles

Quelque 600 personnes, sur 628 inscrits, ont pris part lundi après-midi, de 14h00 à 20h00, au premier bal estival des aînés, organisé par la Ville de Bruxelles au Vaux-Hall dans le parc royal.

Des tables avec des parasols ont été déployées face à la scène. Les participants disposaient aussi d’un espace pour danser. L’événement était gratuit et accessible aux personnes à mobilité réduite. Des boissons et des encas sucrés et salés étaient proposés à prix modiques. Un accès à l’eau potable avait aussi été prévu.

Les seniors ont été accueillis en musique. Des animations autour de la danse ont été organisées de 14h30 à 16h00. Un hommage a ensuite été rendu sur scène à Johnny Hallyday avec son sosie Jo Davidson et son groupe de rock. Le bal de l’été?s’est refermé avec un karaoké.

«C’est vrai que pendant deux ans, comme tous les Belges, mais encore plus que les autres, les seniors ont vécu particulièrement isolés et ce n’est pas parce qu’on est senior qu’on n’a pas envie de faire la fête», a remarqué le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS), qui était présent à l’événement. «On a répondu à cela et on a choisi un lieu exceptionnel, le Vaux-Hall dans le parc royal, qui est aussi très facilement accessible.»

La Ville organise depuis de nombreuses années des bals pour ses seniors durant l’hiver dans des lieux appréciables de la capitale. Le dernier a eu lieu avant la crise sanitaire à Bozar.

La formule estivale sera réitérée le 15 août de l’année prochaine.