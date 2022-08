Le capitaine du club saint-gillois a humoristiquement prévenu son ancien coach avant le derby bruxellois.

Le derby bruxellois approche à grand pas. L’Union Saint-Gilloise accueillera Anderlecht le dimanche 28 août. Et Teddy Teuma a déjà lancé les hostilités envers Felice Mazzù, son ancien coach, sous forme de boutade, après le succès de l’Union contre Courtrai. « On aura à cœur de le défoncer », rigolait-il. « On n’a rien contre lui mais c’est ça la beauté des derbies. Il s’agit d’un affrontement entre des personnes qui se connaissent bien, qui sont proches et dont les clubs sont rivaux. »