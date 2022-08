Le BD Comic Strip Festival dévoile sa programmation et s’installe à Tour & Taxis

Pour la première fois, le festival s’installe à Tour & Taxis, du 9 au 11 septembre. D’incontournables ballons géants seront disséminés aux quatre coins du site, comme par exemple ceux de Naruto et le Marsupilami, de véritables héros de la BD.

Du 9 au 11 septembre, le neuvième art sera mis sur le devant de la scène bruxelloise avec le BD Comic Strip Festival. Un nouveau nom pour la Fête de la BD qui revient sous sa forme originelle après deux ans d’événements adaptés à la situation sanitaire. Ce sera donc le grand retour des animations, des dédicaces, des conférences et des incontournables ballons géants pour le plus grand plaisir des bédéphiles et amateurs du genre. Le tout dans le cadre original et grandiose de Tour & Taxis.

L’affiche de l’événement. - D.R.

D’une part, le Centre Belge de la Bande Dessinée accueillera certaines de ces exceptionnelles expos (The Houba Show et Naruto), tandis qu’à Tour & Taxis se tiendront également d’autres expositions gratuites (Goldorak, Renée et Chez Marylène, la frite est belle).

Dédicaces et animations

Les visiteurs pourront aussi admirer les fameux ballons géants de personnages de BD qui seront disséminés sur le site du festival. Cette année, deux nouveaux ballons à l’effigie des héros Naruto et Marsupilami feront leur apparition. Et puis, pas de BD Comic Strip Festival sans dédicaces ! De nombreux auteurs incontournables seront présents pour ravir les bédéphiles fidèles au rendez-vous. Au total, ce seront près de 200 séances de dédicaces qui se tiendront sur le site de Tour & Taxis. Les détails et horaires apparaîtront dans les semaines à venir sur le site Web du festival .

Les maisons d’édition et leurs auteurs ont concocté un programme riche en rencontres autour de héros emblématiques, de thèmes brûlants ou encore de nouvelles tendances telles que la BD citoyenne ou encore le thème des relations amoureuses au sein de la communauté LGBTQIA+. Et ce n’est pas tout ! Ils proposeront également de nombreuses animations ludiques pour petits et grands tout au long du festival.

La création BD s’est fragilisée ces dernières années. Il est souvent difficile, pour les professionnels de la bande dessinée, d’en vivre correctement. Afin de soutenir la création et les auteurs, les autorités bruxelloises décernent, depuis plus de cinq ans, les prix Atomium de la Bande Dessinée dans le cadre de la Fête de la BD de Bruxelles. Ceux-ci sont, dans leur grande majorité, remis en espèces pour permettre aux lauréats de financer leur travail. Cette année, neuf prix seront remis le 9 septembre dans le cadre du BD Comic Strip Festival pour une dotation totale de plus de 95.000 euros.

Plus d’infos sur les différentes activités et sur les prix Atomium sur bdcomicstripfestival.brussels.