Silva – Refaelov, une association qui ‘matche’ parfaitement à Anderlecht

Le duo a mené Anderlecht vers son troisième succès de la saison.

Une fois encore, Fabio Silva et Lior Refaelov ont régalé l’assistance sur la pelouse synthétique ultra-bouillante du Staayen. Par leur prestation individuelle, évidemment, mais aussi par leur côté décisif dans ce 4e succès consécutif pour les Bruxellois. Alors que le premier a marqué un nouveau but – son 5e de la saison – en l’agrémentant d’un assist pour Raman, le second, lui avait ouvert la marque en profitant d’un beau mouvement collectif ayant notamment impliqué les jeunes Stroeykens et Amuzu. « Je suis content d’avoir de nouveau inscrit un but, pas pour moi personnellement mais parce que cela nous a permis de remporter un succès important ici, face à une équipe qui est toujours redoutable, certainement ici au Stayen, expliquait Fabio Silva. Avant mon but, j’avais déjà eu une belle opportunité de la tête mais qui avait terminé sa course sur le poteau. Quand j’ai retenté ma chance, à nouveau de la tête, j’y ai pensé et ai su ajuster ma mire pour trouver la faille. »

« Le joueur le plus complet avec lequel j’ai joué »

Interrogé au sujet de son association avec Refaelov, Fabio Silva y alla de commentaires particulièrement élogieux à son encontre. « Je suis aussi heureux de jouer avec quelqu’un comme Refaelov, qui est tout le temps présent, qui demande le ballon sans s’arrêter dans la profondeur. A son âge, c’est remarquable. » Confronté à ces éloges, l’Israélien ne put que lui rendre la pareille… au centuple. « Pour moi, c’est également un plaisir de jouer avec quelqu’un comme lui, commenta-t-il. C’est un joueur exceptionnel, qui n’a jamais que 20 ans. Il sent le match à la perfection, on a des contacts oculaires qui nous permettent de savoir où l’autre va, ce qu’il va faire. J’espère qu’il va continuer à être efficace pour nous, qu’il va marquer une quantité incroyable de buts et devenir le meilleur buteur de Pro League. Je ne sais pas s’il s’agit du meilleur joueur avec lequel j’ai joué mais probablement l’un d’eux. Je trouve en réalité qu’il est le plus complet avec lequel j’ai pu jouer. Il est rapide, solide, sa technique est bonne et il a un vrai appétit pour marquer des buts et délivrer des assists. Après, soyons patients : on n’en est qu’au début de saison et il pourrait encore grandir avec l’équipe. »