Felice Mazzù après la victoire d’Anderlecht à Saint-Trond: «Très fier de ce succès»

Le coach anderlechtois était satisfait de la prestation de ses hommes à Saint-Trond (0-3).

Un large succès 0-3 sur le synthétique de Saint-Trond entre deux joutes européennes, Felice Mazzù était forcément sourire aux lèvres en délivrant son analyse après le succès au Stayen ce dimanche. Un match qu’il aurait préféré disputer un peu plus tard en raison de la canicule. « Je suis très fier de cette victoire et de son dessin », estime le coach bruxellois. « Petit à petit, notre jeu se met en place et c’est le plus satisfaisant. Le système qu’on veut mettre en place s’améliore en possession de balle et dans les positions en perte de balle. Nos sorties de balle en défense centrale étaient meilleures tout comme les positionnements de Refaelov et de Verschaeren. C’était surtout le cas en première période. En seconde, Saint-Trond a poussé. Ce n’était pas notre intention de reculer et on voulait continuer à jouer mais Saint-Trond n’était pas invaincu depuis douze matchs pour rien. »

Une série brisée par Anderlecht avec notamment trois des quatre attaquants qui se sont mis en vitrine ce dimanche : un but et un assist pour Silva, une première titularisation pour Stroeykens et un but pour Raman. « Malgré son jeune âge, Silva est exemplaire », commence Mazzù avant d’évoquer les autres. « Après sa bonne montée jeudi, Stroeykens a fait de bonnes choses mais il ne fallait pas attendre de trop. Raman a marqué après une période difficile. Et je n’oublie pas Esposito. J’ai fêté le troisième but avec lui pour montrer que je comptais sur lui. »

Une chaude après-midi pour faire le plein de confiance sur un synthétique comme ce sera le cas jeudi soir à Berne en Conference League. « C’est bien d’avoir joué sur synthétique parce qu’on a gagné », sourit Mazzù. « Pour moi, les Young Boys sont favoris de notre confrontation. Ils ont pris cinq points en Ligue des champions et ont battu Manchester United. » En même temps, tout le monde bat Man U ces derniers temps…