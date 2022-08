Les bulletins d’Anderlecht: Silva et Refaelov sur la lancée de leur début de saison

Les Mauves se sont imposés avec la manière sur le terrain de Saint-Trond ce dimanche après-midi.

7 Van Crombrugge : attentif sur frappe lointaine de Koita qu’il a sortie au prix d’une belle manchette digne d’un joueur de volley (10e), sur une reprise d’Al-Dakhil (51e) ainsi qu’un tir à bout portant de Bruno (78e), le capitaine anderlechtois a mérité sa 2e ‘clean-sheet’ de la saison

6,5 Debast : match solide du défenseur ‘made in Neerpede’, qui a excellé dans le jeu aérien et a rassuré tout le monde. Sa mise au repos face à Paide Linameeskond lui a visiblement fait du bien.

6 Hoedt : trop rarement mis sous pression, le Néerlandais a fait le job avec calme et sérénité, en se permettant parfois quelques longues passes dans la profondeur dont il a le secret.

6 Delcroix : comme ses équipiers de la défense, le jeune international a passé une après-midi tranquille. Il a pu se permettre de faire circuler la balle très (trop ?) tranquillement.

6 Murillo : même s’il a déjà joué en Coupe d’Europe cette saison, le Panaméen a récupéré sa place sur le flanc droit après avoir purgé sa suspension. Très mobile et offensif en début de rencontre, il s’est progressivement éteint au fil des minutes, ratant même une énorme occasion en fin de match.

6,5 Trebel : peu tranchant en début de match, il est monté en puissance au fil des minutes, arrachant et offrant finalement pas mal de bons ballons au duo offensif, dont celui qui offre le 2e but anderlechtois à Fabio Silva. Il a aussi eu une belle opportunité via une frappe lointaine (45e).

7 Verschaeren : très actif dans les petits espaces mais parfois un peu trop brouillon, il a excellé dans ce rôle assez libre qu’il affectionne particulièrement.

7 Refaelov : très en forme depuis la reprise, l’Israélien a soigné ses statistiques en inscrivant le premier but juste avant le repos, son premier en championnat. Sans cesse disponible, il a souvent ouvert le jeu et comblé les espaces en récupération.

6 Amuzu : pas encore parti et toujours concentré par sa mission anderlechtoise, il a offert un assist à Silva tout en multipliant les allers et retours sur son flanc gauche.

6 Stroeykens : pour sa toute première titularisation en championnat après 11 montées au jeu souvent très courtes, le jeune attaquant aurait pu avoir des débuts rêvés quand il se présenta seul devant Schmidt après seulement 12 minutes. Mais c’est le gardien trudonnaire qui eut le dernier mot. Pour le reste, il s’est montré très altruiste aux côtés de Silva.

8 Silva : l’homme de ce début de saison côté anderlechtois a encore frappé : après avoir heurté le montant du but (35e), il a inscrit un superbe but de la tête (45e +2) puis offert un assist à Raman (74e).

7 Raman : monté au jeu à une petite demi-heure du terme, il a cette fois-ci su saisir sa chance en inscrivant un magnifique but en contre.

n.c. Arnstad, Sadiki, Esposito