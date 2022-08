Geraerts sur la victoire des Unionistes: «Une bonne réaction»

L’entraîneur unioniste semblait satisfait de la réaction de ses joueurs après la défaite en milieu de semaine face aux Rangers.

Après la grosse déception de la ‘remontada’ subie face aux Rangers mardi dernier, Karel Geraerts était satisfait de la réaction de ses troupes. « Mentalement, c’était difficile pour nous », reconnaissait le T1 saint-gillois. « Car on a reçu une grosse ‘patate’ aux Rangers. Pas parce qu’ils étaient spécialement supérieurs à nous mais parce qu’on a oublié notre base, notre philosophie du foot. On n’a pas joué comme on sait le faire. Si les Rangers nous avaient tués avec des combinaisons ou des occasions, on l’aurait accepté. Mais là, c’était difficile à accepter. Je ne dis pas qu’on leur a donné la qualification mais on aurait pu faire mieux. Donc je suis très satisfait de la façon dont mes joueurs ont réagi contre Courtrai. »

Une première intéressante de Victor Boniface

Autre point de satisfaction pour Karel Geraerts : la prestation de Victor Boniface, l’attaquant nigérian arrivé récemment de Bodo/Glimt en Norvège pour près de deux millions d’euros et qui disputait ses toutes premières minutes avec le maillot de l’Union. « Tous ceux qui ont vu la rencontre ont pu s’apercevoir que ‘Boni’ est fort, qu’il peut garder le ballon et qu’il est assez rapide. Il a fait un premier match correct, laissant entrevoir de belles choses. Même s’il doit encore trouver des automatismes avec les autres joueurs, je suis content de ses débuts. »

Le T1 saint-gillois va désormais – enfin- disposer de plus de cartouches offensives. « Car jusqu’à présent, on ne jouait qu’avec un seul vrai attaquant : Dante Vanzeir », fait-il remarquer. « Les autres étaient soit blessés, soit pas qualifiés. Je dispose maintenant d’une option de plus. Et elle sera bien utile. Mais j’attends aussi avec impatience le retour de Dennis Eckert Ayensa et de Gustaf Nilsson, tous les deux blessés. »

Un prochain match dans deux semaines

L’Union va désormais disposer de deux semaines pour préparer sa prochaine échéance. Car son déplacement à l’Antwerp, initialement prévu samedi prochain, a été reporté au mercredi 31 août. Et ce, afin de donner toutes les chances au Great Old de se qualifier pour les poules de la Conference League (les Anversois affronteront Istanbul Basaksehir en barrages). « Et je pense que c’est une bonne décision de la part de l’Union belge », réagit Karel Geraerts. « Pour notre part, cela nous laissera le temps de récupérer certains joueurs. »

Après deux jours de repos consécutifs à la réception de Courtrai, les Saint-Gillois reprennent les entraînements en ce début de semaine et disputeront un match amical le week-end prochain (le nom de l’adversaire n’a pas encore été dévoilé). Avant de recevoir Anderlecht le 28 août à 18h30.