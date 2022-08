Teuma, le véritable métronome de l’Union

Teddy Teuma a marqué les esprits samedi soir en inscrivant son tout premier doublé en Division 1. De quoi attirer encore un petit peu plus les regards sur lui.

L’émotion se lisait sur le visage de Teddy Teuma lorsque, quelques instants après avoir inscrit son deuxième but de la soirée à l’heure de jeu, il se ruait en direction de la tribune d’honneur. « J’étais vraiment super content. Car il y avait ma femme et mes enfants en tribune qui ne viennent pas souvent. C’était un petit clin d’œil pour eux. »

Mais là n’était pas la seule raison de cette effusion de joie. « C’était le tout premier but du pied droit de ma carrière. Et je savais qu’il était très important pour la suite de la rencontre. »

Car, si l’Union a maîtrisé le match dans les grandes lignes, elle n’est jamais parvenue à se mettre à l’abri. La faute à un cruel manque de réalisme devant les cages de Marko Ilic. « On doit rentrer à la mi-temps sur le score de 2-0, au minimum. Car ensuite, on se met le feu pour rien. On devait être plus tueur devant. Mais au final, on est content car on avait à cœur de retrouver le goût de la victoire et de montrer que rien n’est terminé pour l’Union. »

Teddy Teuma a donc inscrit son tout premier doublé en Division 1A, mais pas de sa carrière car il avait déjà réalisé pareille prouesse en Division 1B lors de la saison 2019-2020. « C’était face à OHL », se rappelle-t-il. Grâce à ces deux buts, il porte son compteur personnel avec l’USG à la barre symbolique des vingt goals (en 118 matches). Un bilan remarquable pour un milieu de terrain, sachant qu’il n’était pas habitué à autant faire trembler les filets adverses dans ses clubs précédents. En effet, il n’avait marqué que deux goals sous le maillot de l’US Boulogne et sept avec celui du Red Star. Un total de neuf buts marqués sur plus de cent apparitions avec ses deux anciens clubs. « J’ai changé ma philosophie de jeu », explique-t-il. « Avant, j’étais un joueur beaucoup plus défensif. J’étais plutôt un récupérateur qui harcelait beaucoup les adversaires. Et j’avais aussi un peu plus de déchet dans mon jeu. C’était peut-être le défaut de ma formation. Car en fait, je n’ai pas eu de formation normale. Alors, quand j’ai découvert le monde professionnel, je me suis rendu compte que j’avais les qualités pour faire des choses plus haut sur le terrain. Et puis, on ne va pas se voiler la face. Quand on joue plus haut et qu’on est plus décisif, on parle plus de nous. »

De quoi faire trembler les supporters saint-gillois car, forcément, les performances du natif de Toulon attirent les regards d’autres écuries. Et quand on sait que le mercato ne referme ses portes que dans trois longues semaines… Une crainte d’autant plus légitime que Teddy Teuma n’a jamais fermé la porte à un départ d’ici à la fin de l’été. Il l’avait confié dans nos colonnes la semaine dernière. Il l’a répété à demi-mot après le match contre Courtrai. « Je suis annoncé de partout mais je suis à l’Union pour le moment. Toutefois, s’il doit se passer quelque chose, il se passera quelque chose. »

Un départ de Teddy Teuma serait assurément une énorme perte pour l’USG. Car, peut-être encore plus que l’année dernière, le capitaine s’érige en ce début de saison comme le véritable dépositaire du jeu saint-gillois. « Je sais que j’ai un rôle très important. Et peut-être même encore plus cette année. L’an dernier, j’étais entouré de très bons joueurs. Et même si j’ai toujours de bons joueurs autour de moi, je sais que je dois donner encore plus pour porter cette équipe. »

En attendant, Teddy Teuma est toujours bel et bien à la Butte. Et il se prépare déjà pour la réception d’Anderlecht le dimanche 28 août, lançant les hostilités envers Felice Mazzù, son ancien coach, sous forme de boutade. « On aura à cœur de le défoncer », rigolait-il. « On n’a rien contre lui mais c’est ça la beauté des derbies. Il s’agit d’un affrontement entre des personnes qui se connaissent bien, qui sont proches et dont les clubs sont rivaux. »

Le derby bruxellois a déjà débuté.