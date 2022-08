8 pour Teuma : voici les bulletins de l’Union après la victoire face à Courtrai

L’Union a retrouvé le goût de la victoire face à Courtrai ce samedi soir.

6 Moris : impuissant sur le but courtraisien, il a vécu une soirée plutôt tranquille pour le reste. À noter cette belle sortie à la 41e dans les pieds de Messaoudi.

6 Kandouss : absent depuis le premier match de championnat face à Saint-Trond, il faisait son retour dans l’équipe. Une solide prestation d’ensemble, à l’exception d’une erreur de placement sur un centre à la 78e qui aurait pu coûter très cher si Gueye n’avait manqué –de manière grossière- le cadre.

6 Burgess : solide dans les duels aériens, le défenseur anglais se fait toutefois avoir par Messaoudi à la base de l’action qui amène le but des Éperonniers.

6 Van der Heyden : une prestation sobre pour le défenseur gaucher qui avait à cœur de se racheter après sa bévue face aux Rangers. Touché physiquement, il sort en toute fin de match.

6,5 Nieuwkoop : le Néerlandais a arpenté son flanc droit sans relâche. Et a glissé une astucieuse balle à Lynen dont le tir aurait pu faire mouche à la 40e.

6,5 Lynen : un travail de l’ombre précieux au milieu de terrain. Il a, de manière générale, assuré ses passes, sans prendre de grands risques. Et a bien failli secouer les filets à la 40e mais son tir a trouvé Ilic sur son chemin.

8 Teuma : une prestation étincelante du capitaine, auteur des deux buts, et par qui un grand nombre de ballons ont transité. La véritable plaque tournante du jeu unioniste ce samedi soir.

7,5 Lapoussin : avec Teuma, l’international malgache était l’autre grand monsieur de la soirée. Il provoque le penalty et il donne l’assist sur le second but. Tout simplement intenable sur son flanc gauche, il en a fait voir de toutes les couleurs à ses opposants directs.

7 Lazare : l’Ivoirien s’est montré aussi bien offensivement, avec plusieurs belles occasions dont notamment une superbe à la 20e sur laquelle il croise bien trop sa frappe, que défensivement avec un retour salvateur sur Selemani à la 43e.

5,5 Vanzeir : il a soufflé le chaud et le froid dans cette partie. Remuant aux avant-postes et auteur de quelques passes ou déviations intéressantes, il s’est également montré brouillon à plusieurs reprises. À l’image de cette superbe opportunité à la 56e où sa demi-volée passe largement au-dessus des cages d’Ilic.

6,5 Boniface : il a étalé une belle palette de qualités pour sa première sous le maillot de l’Union : solide sur ses jambes, rapide, sens du collectif. Très en vue en première période, il s’est peu à peu éteint après la pause et a été logiquement remplacé.

Remplaçants

5,5 Puertas : il hérite d’une énorme occasion à la 73e sur une superbe passe en retrait de Teuma mais tire sur le gardien. Il y avait moyen de faire mieux sur ce coup-là.

6 Adingra : il a apporté sa vitesse aux côtés de Vanzeir.

NC El Azzouzi, Sykes.