Le pont Marchant d’Anderlecht se fragilise de plus en plus, ses activités suspendues

13/08 00:00 → 18/08 00:00

Jusqu'à dimanche compris, la chaleur sera encore plus marquée (avec 32 degrés ou plus en moyenne sur 3 jours consécutifs dans de nombreuses régions), pour atteindre localement les 35 degrés dimanche. Cette vague de chaleur pourra même perdurer au-delà du week-end, en repassant vraisemblablement sous les 30 degrés. Il conviendra de prendre les mesures suivantes: boire régulièrement, se vêtir légèrement, passer ses journées dans des endroits frais, se conformer aux règles habituelles de santé, fractionner les portions alimentaires, éviter la chaleur extérieure en fermant portes et fenêtres. Soyez prudents avec les départs de feu dans la nature et prenez soin des animaux en leur donnant à boire et en évitant de les laisser au soleil.