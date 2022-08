Anderlecht: Pep Guardiola confirme l’arrivée de Sergio Gomez à Manchester City!

Le jeune espagnol va rejoindre les Skyblues pour un montant de 15 millions d’euros, plus bonus.

C’est confirmé, Sergio Gomez va bel et bien quitter le Sporting d’Anderlecht pour rejoindre Manchester City en échange de 15 millions d’euros plus bonus. Et s’il était question que le club mancunien le prête directement, Pep Guardiola a mis les choses au clair : il compte sur le jeune arrière gauche espagnol, qui sera la doublure de Joao Cancelo.

Lire aussi le-mercato-bouge-anderlecht-sergio-gomez-manchester-city-amuzu-toujours-dans

« Il est là pour maintenant. Sergio va faire partie de la première équipe », a déclaré Guardiola en conférence de presse. « Il va rester dans notre équipe et il sera avec Joao Cancelo. »