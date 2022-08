Grand retour du tapis de fleurs sur la Grand-Place: il fête ses 50 ans!

Photos

Après quatre ans d’absence, le tapis de fleurs recouvre à nouveau les pavés de la Grand-Place de Bruxelles. Un véritable retour aux sources symbolisé par la réinterprétation du premier tapis, réalisé en 1971 !

C’est un des plus beaux spectacles de l’été. Du 12 au 15 août, un immense tapis de fleurs recouvre les pavés de la Grand-Place de Bruxelles. S’étalant sur 70 mètres de long et 24 mètres de large, il offre aux Bruxellois et aux touristes de magnifiques clichés. Une tradition qui remonte à 1971 ! Tous les deux ans depuis 50 ans, c’est ainsi l’événement de la mi-août.

La mise en place dure jusque 13h. - A.L.

Mais il n’a pas pu avoir lieu en 2020 en raison du Covid, c’est donc un grand retour après quatre ans d’absence. Le tapis floral opère un véritable retour aux sources et réinvente le premier visuel de 1971. « C’est une édition très spéciale. D’une part parce qu’il n’a plus eu lieu depuis quatre ans en raison du Covid, mais aussi parce qu’il s’agit de ses 50 ans. Le dessin de cette année est un petit clin d’œil au tout premier tapis de fleurs », explique Delphine Houba (PS), présidente de l’ASBL Tapis de Fleurs et échevine du Tourisme et des Grands Événements à la Ville de Bruxelles.

Un clin d’œil

Ce tapis rend hommage à Étienne Stautemas qui a imaginé le tout premier motif de fleurs sur cette place classée au patrimoine mondiale de l’Unesco. Tous les éléments qui y figuraient en 1971 sont également présents pour cette édition 2022.

A.L.

« Ce n’est pas tout à fait une copie. Les technologies ont changé, la mise en place n’est pas tout à fait identique, ce ne sont pas les mêmes composants non plus. Cette année, on a augmenté le nombre de dahlias pour faire face à la chaleur : ce sont des fleurs plus résistantes. On utilise davantage de copeaux de bois plus colorés (…). »

A.L.

Au total, 120 bénévoles se sont activés pour donner vie à ce tapis de fleurs. Ils sont originaires d’Espagne, du Mexique, de Malte, d’Italie, d’Allemagne et bien sûr… de Belgique. Comme les fleurs d’ailleurs, qui viennent majoritairement de Flandre.

250.000 personnes

Il faut dire que l’événement a une belle portée internationale et est mondialement connu. « Au total, sur ce long week-end, le tapis de fleurs va attirer quelque 250.000 personnes, dont une partie qui va loger dans nos hôtels, découvrir nos Horecas, nos quartiers commerçants. Cela vient aider un secteur qui en avait bien besoin », se réjouit l’échevin des Affaires économiques Fabian Maingain (DéFI), qui se réjouit du beau temps. « Comme il fait chaud, il faut s’hydrater et ne pas oublier de passer dans les Horecas bruxellois pour boire un petit verre d’eau ou une bonne bière », sourit-il.

A.L.

Pour profiter d’une splendide vision panoramique du tapis, il faut se rendre sur le balcon de l’Hôtel de Ville. C’est de là que la vue est la plus belle... mais il vous faudra débourser 7 euros (gratuit pour les moins de 10 ans). Samedi, dimanche et lundi, vous pouvez en profiter de 10h à 22h (le dernier accès est prévu à 21h30). En soirée, un spectacle son et lumière aura lieu du 13 au 15 août, de 21h30 à 23h, toutes les 15 minutes.