Grand retour du tapis de fleurs: il est en train d’être installé sur la Grand-Place

Photos

Après deux ans d’absence – ou presque, le tapis de fleurs s’apprête enfin à recouvrir les pavés de la Grand-Place de Bruxelles. Un véritable retour aux sources symbolisé par la réinterprétation du premier tapis, réalisé en 1971 !

C’est un des plus beaux spectacles de l’été. Du 12 au 15 août, un immense tapis de fleurs recouvre les pavés de la Grand-Place de Bruxelles. S’étalant sur 70 mètres de long et 24 mètres de large, il offre aux Bruxellois et aux touristes de magnifiques clichés. Une tradition qui remonte à 1971 ! C’est ainsi l’événement de la mi-août tous les deux ans depuis 50 ans. Alors qu’il n’a pas pu avoir lieu en 2020 en raison du Covid, le tapis floral opère un véritable retour aux sources et réinvente le premier visuel de 1971.

Ce clin d’œil rend hommage à Étienne Stautemas qui a imaginé le tout premier motif de fleurs sur cette place classée au patrimoine mondiale de l’UNESCO. Tous les éléments qui y figuraient en 1971 seront également présents pour cette édition 2022.

Pour l’apercevoir, encore un peu de patience. Il est en cours d’installation et la fin de sa mise en place est prévue pour 13h. De 15h à 17h30, l’Hôtel de Ville sera ouvert au grand public pour une vision panoramique du tapis, depuis le balcon. C’est de là que la vue est la plus belle, mais il vous faudra débourser 7 euros (gratuit pour les moins de 10 ans). Samedi, dimanche et lundi, le dernier accès est prévu à 21h30.

De 21h30 à 23h, un spectacle son et lumière enchanteur sera donné toutes les 15 minutes du 13 au 15 août. Mais dès ce vendredi, une cérémonie en lumière aura lieu à 22h.

En attendant la mise en place finale du tapis de fleurs, nous vous proposons de suivre l’avancement de l’installation et les derniers clichés !