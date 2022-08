Conference League: Anderlecht à Berne pour forcer le barrage vers les poules

Sifflé par son public à la pause, le Sporting a mis une heure pour faire sauter le verrou estonien, via un doublé de Murillo et un but de Fabio Silva. Jeudi, ce sera une autre paire de manches à Berne, face aux Young Boys…

************* *** ********* **** *** ** ***** ******* *********** ******** ** ****** ** **** ****** **** ** ****** ******* ************* ********* *** ** ********* ********** ** ** ********* ** **** *** ****** *** ***** **** *** ************** ********** ******* ****** ***** ****** ** ************ *********** ***** *** ******** ** ** ********** ******* **** ***** *** ******** ** ***** ****** ******** *** ********* ** ***** ************* *** ***** ***** ***** *** **** ****** ** ***** *** ************ *** **** ************** ********* ** ********** ** ************** ** ****** ** ******** *** ****** ** ****** ****** ******* **** ** *** ***** **** ********* **** **** ******** ******* ** ****** **** *** ************* ************ *** ******* **** ***** **** ** ******** ****** ****** ** **** ********* **** ****** **** ************* *** ********* *** *** *** ** *** **** ** ***** ** ************ *** ****** **** ****** ** ******* ** ****** ** **** *********** ** *** ** ***** ********* ** **** ********* ** ******* ******* ** ******** ***** ** ***** ** ******* *** ************ ******** *** *************** ********** *** **** ***** ** ****** *** ************* ** ******* ************** ***** *** ************* ** *** ***************** *** ** **** ********* ************ ** **** ******* ***** ******** ********* ** *********** **** ********** ************ ******** ** *********** ************** ******* ***** ****** ** ****** ** ******* ****** ** ******** *** *** ******** *** *** **************** ******** ** ********* **** ************ ** ** ********* ** ** ** ******** *** ******** **** ****** *** ******* ***** ******** ** ***** ** ** ****** ***** ****** ***** ** *********** **** ** *********** ***** ** ******* ************ ****** * ******** ** ***** ** ****** *** ******** ** ** ****** ** ***** ********** ** ****** *** ********** ********** ** ***** ** ** *** ********** ** ******** ******* ******* ***** **** ** ******** ********** ** ***** ** ****** ****** ****** ****** ** ********** ** ****** ****** *** *** ***** ** ***** ***** ***** *** ******** ** ** ********* ********* ********** ******* ******* ** ******** ******* ** ****** *** ******** ** ********* ****** * **** ** ************* ***** ** *** ******** ********** ******** ****** *********** ** ***** ** **** ****** ** ***** ******** **** ***** ********* **** ** ********* **** ** ************ ********** ***** ******* ** ******** ************** ****** *** ** ******* ** *** **** *********** ********* ** ** *** ** ****** ** ******* ************ **** *** ******** ***** ********* **** *** **** ** ******** ************* ********* ** ****** ****** ** ***** ***** ****** ******* **** ** ** ******** * ****** ********* ********* ******** ** ***** ** ******** **** **** ********* **** ***** ************ **** ** ******* ******** ********** ** ************ *** ** ****** **** ******** *** ******* ** **** ** ** ***** ***************** **************** ****** ****** ****** ***** ************ ********** ******** *** ****** ** **** ******** ****** ** ***** ** ** ********* ******* ** ********** **** *** **** ** ** ****** ** ** ** ****** ************ ** ****** ** ****** *** ************* ** ** ******** ** ******** ************ ********* **** **** *** ** ** ** ************ ********** ******* ******************* ** ****** **** *********** ** *** ** ***** ***** **** ****** ** *** ** **** **** ******** ********** ******** ** ***** **** **** *** **** ***** ****** ********* ** ** ********** ************ *** ************* ** ******** ********* ************* ********* * **** ****** ** ****** ****** ******* ** ***** ****** ** ******* *** ** ******** ** ***** *** ************ ****** *********** ************ *** **** **** *** ***** **** ** ** ********* ******* ******* ******* ******* ** ** ***** ** * ****** ** ******* ******* ** ** ********* ************ ***** ** ********** ** * ******* ***************** ****************** ** ***** ***** ** ******* ********** ** ******** **** ***** ** ********* *** * ****** *** ******* *** ******* * ** ********** *** ******* ******************* ******** ******* ********** ******* **** ** ******* ** ** ********* *********** *** ****** ****** ** ********* ** ***** ********* ** ***************** ** *** ****** **** ** *********** ************* *** ****** **** ** ** ****** *** *** ************************* ** *** **** ********* **** ** *** *********** ** ***** ** ******* ****** **** ** ********** *********** *** ************ ** ****** ** *********** **** *** ******** ************ ** ******* *** ** ************ ** ****** **** *** ****** **** **** ******** **** ********** *** ********** ** ***** ******* *** ** ****** ************ ************ **** ** ****** *** **** ******* ***** *****