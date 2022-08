Felice Mazzù à propos du mercato anderlechtois: « Je veux convaincre Amuzu de rester"

L’ailier anderlechtois est en partance pour Nice.

Au-delà de son analyse de la rencontre, Felice Mazzù s’est exprimé au sujet des deux Anderlechtois qui animent le mercato depuis plusieurs semaines. Privé jeudi soir de Sergio Gomez, l ‘entraîneur anderlechtois n’avait une nouvelle fois pas hésité à titulariser Francis Amuzu.

« Mon avis au sujet du départ de Sergio Gomez? Je ne peux pas encore affirmé qu’il est vraiment parti. Nous verrons dans les prochaines heures si cela se confirme ou non (NDLR: l’Espagnol passe actuellement ses tests médicaux à Manchester City). Quant à Francis Amuzu, j’ai évidemment envie de le convaincre de rester un an de plus. Je lui ai déjà parlé. Je l’ai laissé souffler en fin de match mais, tant qu’il est là et autant concerné, il jouera. Il est très important dans notre système. Il apporte de la verticalité. "