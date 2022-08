In the Streets», dernier week-end et premier bilan

Le dernier week-end de In the Streets est déjà. Durant les quatre week-ends précédents, de nombreuses activités gratuites ont animé l’hypercentre pour le plus grand plaisir des Bruxellois et autres visiteurs. Le premier bilan est positif.

Depuis le 14 juillet, le nouvel événement gratuit de la Ville de Bruxelles s’est ancré naturellement dans l’hypercentre lui conférant un caractère bien urbain sans pour autant le dénaturer.

« In the Streets a offert des rendez-vous gratuits tantôt sportifs, tantôt culturels ou artistiques et toujours conviviaux. Ces derniers ont souligné de manière ludique l’identité des quartiers parmi les plus suggestifs de Bruxelles et en ont rappelé la richesse aux Bruxellois. Avec ce nouveau projet, nous avons renouvelé notre offre touristique et veillé à ce que les habitants se réapproprient et fassent vivre leur centre-ville », affirme Delphine Houba (PS), échevine de la Culture et des Grands événements à la Ville de Bruxelles.

À partir jeudi et tout au long du week-end, les Bruxellois et autres visiteurs pourront découvrir la programmation des derniers jours de l’événement.

Place De Brouckère, jusqu’au dimanche 14 août, en collaboration avec la Fédération de volley-ball, les alentours de Play Down accueillent le « Master Beach-Volley Tour ». De 9h à 20h, les joueurs du top belge s’affrontent pour les dernières phases du Championnat de Belgique. Le samedi soir, de 20h à 22h, une animation musicale déambulatoire animera la place.

Vendredi, de 17h30 à 19h30, Bomba Hache, l’une des meilleures patineuses d’Europe, proposera un atelier de rollers suivi de deux shows (20h et 20h30). Samedi (12h à 22h) et dimanche (12 à 20h), des démonstrations et initiations de BMX et trottinette seront proposées par des passionnés spécialisés dans cette discipline.

Sur les rampes du Palais de Justice : les installations de Parkours et de slackline ainsi que des murs d’escalade sont à la disposition de tous. Les plus petits pourront également profiter d’ateliers créatifs et de grimage. Le vendredi, deux DJ sets animeront le site de 18h à 22h.

« Les rampes du Palais de Justice et la place De Brouckère, deux lieux symboliques bruxellois, étaient dédiés aux sports urbains. Le concept peut être étoffé et renforcé, mais il a déjà prouvé que le sport est un vecteur de cohésion sociale qui a toute sa place lors d’une manifestation d’envergure en espace public et qui se doit d’être accessible à tous. In the Streets a clairement répondu à ces critères », conclut Benoît Hellings (Ecolo), échevin des Sports.

Près de cinquante concerts semi-acoustiques animeront cinq escaliers du centre-ville et cinq installations originales ainsi que des œuvres existantes relient les divers lieux de In The Streets.

In the Streets s’est inscrit dans une volonté plus large de faire de Bruxelles une destination estivale de city trip. En effet, d’autres nombreuses activités ont été organisées : Vaux-Hall Summer, qui se termine également ce dimanche 14 août, a confirmé sa grande attractivité grâce à une programmation riche et au cadre magique de ce lieu hors du temps. Le succès de Summer Pop, dont la dernière étape a eu lieu le week-end dernier, a encore une fois été au rendez-vous, ce qui renforce l’intention de proposer des événements de proximité pour les habitants des quartiers. Et aussi « Guignolet dans le Parc », « Detours Cyphers », « Classissimo » et bientôt le « Festival des Théâtres Nomades »… Sans oublier les rendez-vous sportifs tels que les rencontres de basket et de beach volley ou le Street 100m.

« La stratégie événementielle de Bruxelles vise également à soutenir la dynamique économique. Avec In the Streets, nous avons animé les quartiers commerçants renforçant leur attractivité et améliorant l’expérience commerciale. C’est également l’objectif de Enjoy the City qui, avec ses nombreuses œuvres qui embellissent les rues et les vitrines, y a contribué avec succès », ajoute Fabian Maingain (DéFI), échevin des Affaires économiques.