David Hubert devrait renforcer les U23 d’Anderlecht en Challenger Pro League

Les U23 d’Anderlecht sont-ils prêts pour la Challenger Pro League ? On devrait déjà avoir un premier élément de réponse, dimanche au parc Astrid – les Mauves joueront la plupart de leurs matchs au Heysel –, contre Deinze. L’ensemble de la préparation et en particulier l’amical contre Liège, le week-end dernier, ont plutôt été encourageants pour les Bruxellois qui se sont imposés 0-1 en terre liégeoise grâce à un but de l’inévitable Lucas Stassin. Avec le gardien Verbruggen et des éléments tels que Lissens, Butera, Bouchouari, Leoni (capitaine), Agyei, voire Colassin (s’il reste) et Duranville ainsi bien sûr que Stassin, le RSCA possède déjà une bonne base. À laquelle pourraient venir s’ajouter, à certains moments, des joueurs que Felice Mazzù n’utiliserait pas tels que Aït El Hadj, Kana, Stroeykens, Sardella, Duranville ou encore Arnstad. Le RSCA en est conscient : au plus ces jeunes engrangeront du temps de jeu, au mieux ce sera pour leur développement et forcément aussi pour leur valeur.

Quoi qu’il en soit, le Sporting restait depuis un bon moment à la recherche d’un élément expérimenté pour encadrer tous ces jeunes sur le point de découvrir une compétition d’adultes. Guillaume Gillet aurait dû être celui-là mais la carrière de l’actuel T3 de Mazzù a pris une autre direction. Taravel et Soumah (Westerlo) avaient ensuite été approchés mais ils n’étaient plus en condition pour remplir ce rôle particulièrement exigeant. C’est finalement David Hubert (34 ans) qui devrait venir renforcer la bande de jeunes. L’ancien joueur de Genk, de Gand, de Mouscron, d’OHL ou encore de Waasland-Beveren était encore sous contrat à Zulte-Waregem jusque juin 2023 mais n’entrait pas dans les plans de Mbaye Leye. Il n’a joué que deux minutes depuis le début de la saison, le 23 juillet dernier contre Seraing. Comme Gillet, Hubert correspond parfaitement au profil escompté et ne freinera pas le développement d’une jeune promesse. « Le groupe avant tout » est le leitmotiv de l’entraîneur Robin Veldman.

L’objectif de la formation du coach néerlandais, vainqueur de la Coupe U21 au printemps dernier, sera de vivre une saison tranquille tout en permettant à une série de jeunes de grandir pour être mieux préparés encore pour l’équipe première. Il y aura inévitablement pas mal de va-et-vient entre les deux noyaux mais Veldman et Mazzù mettront tout en œuvre pour gérer cela au mieux dans l’intérêt des deux équipes.