Une saisie impressionnante de la police bruxelloise dans le quartier nord

Depuis vingt jours, diverses opérations sont organisées dans le quartier nord. Le week-end dernier, ces opérations ciblées ont permis de saisir, entre autres, 171,3 gr de marijuana, 9,6 gr de cocaïne, 22 pilules d’ecstasy et 110 pilules de Lyrica.

Le plan d’action du commissariat 5, mis en place depuis plusieurs mois permet d’apporter une réponse aux attentes spécifiques des acteurs locaux (commerçants, navetteurs, riverains, travailleuses du sexe, associations, entreprises, etc.) avec qui la Zone de Police entretient des contacts fréquents. Depuis la fin du mois de juillet, des opérations ciblées ont été conduites pour lutter contre les problématiques telles que la consommation et la vente de stupéfiants, les vols, le trouble à l’ordre public, etc.

Ces opérations, tant en tenue civile qu’en uniforme, demandent davantage d’effectifs policiers issus d’autres unités et commissariats ; cette solidarité au sein de la Zone est à souligner.

Lors du dernier week-end (5, 6 et 7 août), des opérations en tenue bourgeoise ont eu lieu. 26 procès-verbaux ont été dressés pour des faits de détention illégale de stupéfiants. 1 procès-verbal pour vente de produits stupéfiants. Les contrôles ont permis la saisie de 171,3 grammes de marijuana, 9,6 grammes de cocaïne, 22 pilules d’ecstasy et 110 pilules de Lyrica. Cinq procès-verbaux ont été dressés pour détention illégale d’arme blanche comprenant 1 sabre, 3 battes de base-ball et divers couteaux, ciseaux et autres objets tranchants. Les policiers de la Zone PolBruNo sont également intervenus à de nombreuses reprises afin de faire respecter l’ordonnance interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique dans le quartier nord.

Le volet roulage constitue également un point d’attention de ces opérations. Le même week-end, 3 procès-verbaux ont été dressés pour consommation de stupéfiants au volant avec retrait immédiat du permis de conduire. 2 procès-verbaux ont été rédigés concernant des conducteurs non titulaires du permis de conduire ; leurs véhicules ont été dépannés judiciairement. 1 procès-verbal a été dressé au titulaire d’un véhicule qui l’avait confié à une personne non titulaire du permis de conduire et 1 procès-verbal pour défaut d’immatriculation. 4 perceptions immédiates ont eu lieu concernant l’utilisation du GSM au volant, 3 procès-verbaux / sanctions administratives communales ont été dressés pour des infractions relatives au stationnement et 1 procès-verbal a été dirigé pour notification de déchéance du droit de conduire.

Au total, lors de ce week-end, 4 personnes ont été privées de leur liberté administrativement, principalement pour des troubles à l’ordre public.

3 personnes ont été privées de liberté judiciairement pour des faits de vente de stupéfiants et l’une d’elles pour des faits de rébellion, elles sont citées à comparaître devant le tribunal correctionnel.