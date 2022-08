Bruxelles: la police arrête les voleurs qui avaient dérobé une montre à 30.000€!

Les inspecteurs de la recherche locale de la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles ont arrêté deux voleurs mardi soir. Peu de temps auparavant, ils avaient dérobé à un touriste sa montre, une Hublot d’une valeur d’environ 30 000 euros.

Ils l’ont fait de manière violente devant la porte de l’hôtel où ce dernier logeait.

Lorsque la victime a voulu retourner dans sa chambre, elle a été attrapée par derrière par le premier suspect. Le voleur a essayé de lui retirer la montre du poignet, mais la victime s’est bien défendue. Un deuxième suspect est venu en aide à son complice et a frappé la victime au visage. Les deux voleurs ont finalement dérobé la montre et ont pris la fuite dans des directions opposées.

La victime s’est lancée à la poursuite d’un des suspects qui était toujours en possession de la montre et a été aidée par un passant et une patrouille de police pour l’arrêter. Le second suspect a été maîtrisé par un ami de la victime et d’autres passants jusqu’à ce que les inspecteurs puissent l’arrêter également.

La montre était endommagée au niveau du fermoir, mais a pu être rendue à son propriétaire légitime. Les deux voleurs, qui sont en situation irrégulière dans le pays, ont été emmenés au commissariat. L’un d’eux est déjà connu pour 4 faits de vol aggravé avec violence et un délit de vol à la tire. Après avoir pris contact avec le parquet, les deux suspects ont reçu une citation directe et devront passer devant le tribunal correctionelle.