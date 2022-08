Incendie maîtrisé au-dessus d’une pizzeria à Uccle et deux maisons évacuées

Photos

Un incendie s’est déclaré peu avant 16h00 mercredi-après-midi, au 913 de la chaussée de Waterloo à Uccle, dans un immeuble de trois étages avec une pizzeria au rez-de-chaussée, a indiqué en fin de journée le porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Peu avant 16 heures ce mercredi, le feu a démarré au niveau d’un petit toit plat qui surplombe la terrasse d’une pizzeria, située au numéro 913 de la chaussée de Waterloo à Uccle. Les flammes se sont propagées sous la corniche et a atteint l’isolation de la toiture de la maison. Les deux maisons voisines ont été évacuées. Il n’y a pas eu de blessé.

Siamu-Bruxelles

«Pour éteindre l’incendie, on a dû démonter une grande partie du toit et une partie en intérieur, parce que le feu couvait et il y avait un risque de propagation aux deux maisons voisines, qui a pu être évité de justesse», a expliqué Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles. «Il y a quelques atteintes, très limitées, aux deux maisons voisines».

Les combles et la toiture de l’immeuble concerné en premier lieu par l’incendie sont sinistrés. En raison des infiltrations d’eau et du fait que l’électricité a dû être coupée, l’ensemble de la maison est inhabitable, ce qui inclut le restaurant. Il n’y avait heureusement personne à l’intérieur quand le feu s’est déclaré.

L’origine de l’incendie a priori accidentelle, reste à déterminer. L’intervention a mobilisé 2 auto-échelles et 4 autopompes, ce qui a permis aux pompiers de se relayer et de travailler plus efficacement sous les températures caniculaires.