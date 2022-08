200 enfants malades ont profité gratuitement des attractions de la Foire(photos)

Photos

Virginie Hocq était la marraine de cette 141e édition qui a réuni entre 180 et 200 enfants. Grâce à un t-shirt floqué, ils ont pu profiter d’une après-midi incroyable à bord des attractions de la Foire du Midi.

Plus de 180 enfants malades ont été invités mercredi après-midi par les forains à profiter gratuitement des attractions de la foire du Midi. Ils étaient accompagnés par l’humoriste Virginie Hocq, marraine de cette 141e édition, et par l’échevin bruxellois des Affaires économiques Fabian Maingain (DéFI).

Les enfants sont liés au service Pédiatrie du CHU Saint-Pierre, à l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola (Huderf) ou encore aux associations «Debout avec un handicap invisible», GESED (Groupe d’Entraide des Syndromes d’Ehlers-Danlos), «Bikers For Children» et «OHANA Children».

«Je viens à la foire chaque année avec ma fille (...) et quand les forains m’ont demandé si j’avais envie de devenir la marraine de la foire, j’ai répondu «Évidemment !"», a raconté Virginie Hocq. L’humoriste s’est prêtée au jeu. Elle a été jusqu’à accompagner des enfants sur des attractions à sensations fortes. «Ils vont dans tous les sens...», a-t-elle commenté. «Je crois que pour tous les enfants du monde, avoir la possibilité d’aller dans tous les manèges, c’est magnifique !».

Des t-shirts ont été distribués aux enfants et à leurs accompagnants afin qu’ils puissent être reconnus aux différentes attractions.

«En cette période de sortie du Covid, on retrouve pleinement cette tradition de la journée des enfants malades, qui perdure depuis plus de 20 ans», s’est réjoui Fabian Maingain. «Les forains invitent les enfants à profiter des attractions et comme à chaque fois c’est incroyable de voir les étoiles dans leurs yeux, de les voir heureux. Ils souffrent pour certains de maladies chroniques et d’hospitalisations longues et la foire leur fait bénéficier d’une parenthèse magique».

Un peu moins de 90 enfants avaient quand même pu prendre part l’an dernier à cette initiative des forains.