Le BIFFF ouvrira sa 40e édition le 29 août au Heysel avec le film «Vesper"

Le BIFFF, du 29 août au 10 septembre à Brussels Expo, s’ouvrira avec le long-métrage «Vesper» de Kristina Buozyte. La grand-messe bruxelloise du cinéma fantastique s’offre aussi une sélection belge pour souffler ses 40 bougies.

Annulé en 2020 et diffusé en ligne en avril 2021, le BIFFF (Festival international du film fantastique de Bruxelles) fait son grand retour avec une édition exceptionnellement estivale, qui investira les palais du Heysel au lieu de salles de projection du centre-ville. Du 29 août au 10 septembre, une centaine de films sera projetée dans trois cinémas. Les organisateurs ont choisi de ne pas sélectionner de fictions traitant de la pandémie et ont opté pour une programmation plus réjouissante en mesure de célébrer les 40 ans du festival et ses retrouvailles avec son public.

L’ouverture du festival

Le BIFFF s’ouvrira avec le long-métrage apocalyptique «Vesper», qui montre un futur dominé par l’effondrement des écosystèmes et les inégalités économiques. «Un chef-d’œuvre de science-fiction» et «une ouverture parfaite pour la première édition réelle du BIFFF depuis 2019 que ce sombre conte de fées qui nous met en garde contre le chemin sur lequel nous sommes engagés, et qui ne peut mener qu’à la destruction? Mais il y a une lueur d’espoir», s’enthousiasment les organisateurs.

Nouveauté de cette année, le focus belge «The Belgian Wave» proposera 14 films noirs-jaunes-rouges, parmi lesquels «Megalomaniac» de Karim Ouelhaj, qui vient de remporter le grand prix au festival Fantasia.

Le festival proposera en outre trois masterclasses thématiques, consacrées à la conciliation des exigences écologiques et économiques, aux sorcières et à la censure moderne. Deux autres seront données par les réalisateurs Barry Sonnenfeld et John McTiernan, qui montreront au BIFFF leurs films, respectivement «La famille Addams» et «Predator».

Le festival se refermera sur «Fall», de Scott Mann.