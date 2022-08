Exposition itinérante au Parvis de la Trinité à Ixelles: de la terre à l’assiette

L’exposition itinérante « De la terre à l’assiette » est de passage à Ixelles, jusqu’au 29 août au Parvis de la Trinité. Une belle manière de découvrir une autre facette des produits locaux, au travers de 50 histoires d’éleveurs passionnés.

L’exposition est grandeur nature. Elle est passée à Namur, Mons, Louvain-la-Neuve, Charleroi, Libramont et maintenant à Bruxelles, et plus précisément à Ixelles, place de la Trinité. Elle partira ensuite à Liège et se terminera à Marche-en-Famenne.

L’accès est gratuit puisque les portraits sont placés à l’extérieur, dans des espaces publics. L’idée est de rappeler au public que nos producteurs ne sont pas si loin, peut-être même qu’ils en connaissent tout près de chez eux, de leur famille/amis, leur expliquer qu’ils/elles ont un métier passionnant, pas facile mais qu’ils adorent.

C’est ainsi une belle manière de découvrir une autre facette de nos produits locaux : au travers de ces 50 histoires d’éleveurs passionnés par leur métier, racontées par Eric Boschman et photographiés par Lionel Daneau.

Un livre

« De la terre à l’assiette », c’est également un livre de recettes disponible en librairie aux éditions Racine. Eric Boschman, Sandrine Dans, Julien Lapraille et Gerald Watelet, dignes ambassadeurs de l’APAQ-W et des produits locaux, proposent 50 recettes faciles et gourmandes. Ces recettes originales portent tout autant sur le bœuf, le porc et le mouton, que sur la volaille, la truite… et l’escargot. Elles nous sont proposées dans le respect du produit et le souci d’une alimentation équilibrée.