Felice Mazzù avant d’affronter Paide: «Le relâchement mental, notre plus gros danger»

Sergio Gomez et Francis Amuzu sont bel et bien dans la sélection mauve pour le match retour du troisième tour préliminaire de Conférence League, ce jeudi au parc Astrid, contre Paide.

Même si le rendez-vous de ce jeudi soir contre Paide Linnameeskond s’apparente a priori à une formalité pour Anderlecht après la victoire 0-2 à l’aller, Felice Mazzù assure que ses joueurs prendront la rencontre très au sérieux. « Le relâchement mental sera notre plus gros danger, sait l’entraineur anderlechtois. Ce sera l’essentiel du message que je ferai passer au groupe. Rien n’est acquis. Il s’agira de poursuivre sur notre première mi-temps proposée contre Seraing pour, cette fois, ne plus manquer d’ambition après le repos. Je n’ai pas eu envie de surcharger mes joueurs avec des analyses vidéo mais je leur ai clairement dit que la consistance affichée avant la pause dimanche dernier pourrait nous permettre de jouer le top. Tout en soulignant aussi que l’inconstance des quarante-cinq dernières minutes nous empêcherait au contraire de viser les sommets. Ce jeudi, rendre l’adversaire plus faible ou plus fort ne dépendra que de notre comportement. »

Felice Mazzù a confirmé la présence de Sergio Gomez et de Francis Amuzu dans la sélection pour affronter les Estoniens. Kana (douleurs musculaires) et Angulo, qui vient seulement de reprendre l’entraînement, ne feront par contre pas partie du groupe.