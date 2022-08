Éliminée par les Rangers, l’Union confirme une triste tendance en Ligue des champions

Malgré sa belle victoire au match aller, l’Union a connu une élimination cruelle aux Rangers ce mardi. Depuis la saison 2012-2013, seuls Anderlecht et Bruges ont réussi à atteindre la Ligue des champions en passant par les tours préliminaires.

Encore raté pour les clubs belges en Ligue des champions. Victime de l’enfer d’Ibrox ce mardi, l’Union Saint-Gilloise a été cruellement éliminée au troisième tour préliminaire par les Rangers, malgré sa magnifique victoire 2-0 lors du match aller. En Belgique, cette nouvelle déception vient confirmer une triste tendance. En dix ans, seuls deux formations belges ont franchi l’obstacle des tours préliminaires pour rejoindre la phase finale de la Ligue des champions. Soit deux réussites en douze tentatives.

La dernière qualification en date pour un club belge remonte à la saison 2019-2020, il y a trois ans, lorsque le FC Bruges a réussi l’exploit d’éliminer d’abord le Dynamo Kiev au 3e tour préliminaire, avant d’enchaîner face au LASK Linz pour rejoindre le Racing Genk en phase de groupe et permettre ainsi à la Belgique de placer deux clubs en Ligue des champions pour la première fois depuis 2005 !

Outre le club brugeois, il faut donc remonter 10 ans en arrière, lors de la saison 2012-2013, pour voir un autre club belge franchir le cap des tours préliminaires. Et il s’agissait d’Anderlecht. Sauf qu’à l’époque, les Mauves avaient été champions de Belgique et bénéficiaient donc d’un tirage plus clément (via la voie de champions) lors des tours qualificatifs. Les Bruxellois, emmenés à ce moment-là par John van den Brom, avaient facilement éliminé les Lituaniens d’Ekranas avant de prendre le meilleur sur l’AEL Limassol lors de barrages.

Depuis lors, mis à part en 2019, tous les clubs de Pro League ont échoué. Dans l’ordre, le Club de Bruges avait échoué au 3e tour préliminaire face à Copenhague en 2012-2013. Zulte Waregem n’avait ensuite pas pu lutter face au PSV la saison suivante. En 2014, le Standard s’était incliné lors des barrages contre le Zenit après avoir éliminé le Panathinaikos. En 2015, Bruges avait également chuté aux barrages contre Manchester United après avoir éliminé le club Grec. En 2016, Anderlecht avait connu une grosse désillusion contre le FK Rostov dès le 3e tour préliminaire. Lors de la saison 2017-2018, c’est une nouvelle fois Bruges qui s'était fait éliminer contre le club turc d’Istanbul Basaksehir, avant le Standard contre l’Ajax en 2018, Gand contre le Dynamo Kiev en 2020, Genk face au Shakhtar Donetsk la saison dernière et, donc, l’Union face aux Rangers ce mardi.