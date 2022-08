Anderlecht: Amuzu et Gomez attendus jeudi contre Paide

Les deux joueurs devraient figurer dans la sélection de Felice Mazzù pour le match retour contre Paide.

Les négociations se poursuivent en coulisses concernant les éventuels transferts de Francis Amuzu à Nice et de Sergio Gomez à City, mais les deux flancs gauches sont toujours bel et bien Anderlechtois. Au même titre que Trebel, ils étaient d’ailleurs tous les deux à l’entrainement ce mercredi matin. Sauf accélération inattendue dans l’un de ces dossiers dans les prochaines heures, Amuzu et Gomez seront dans la sélection qui recevra Paide Linnameeskond jeudi soir au parc Astrid, pour le match retour du troisième tour préliminaire de la Conférence League. Marco Kana devra par contre probablement déclarer forfait.