En cas de qualification, l’Union jouera au… parc Astrid contre Monaco ou le PSV!

La Ligue des champions devrait faire son grand retour à Anderlecht dès mardi prochain. Si elle se qualifie contre les Rangers, l’Union jouera son match aller des barrages sur la pelouse des Mauves face au PSV ou contre Monaco.

Si tout se passe comme elle l’espère, ce mardi soir à Glasgow, l’Union jouera les barrages de la Ligue des champions les 16 et 23 août prochains. Ce ne serait cette fois plus dans le stade de Louvain, qui doit accueillir OHL-Bruges deux jours plus tôt, mais bien à… Anderlecht (!) que l’USG disputerait son match aller, mardi prochain (16 août).

Quand on sait que les U23 du Sporting devaient normalement jouer leur toute première rencontre de la Challenger Pro League au Parc, contre Deinze le 14 août, cela impliquerait le report de ce rendez-vous pour faire de la place aux voisins bruxellois. Le coach Robin Veldman se serait certainement volontiers passé de ce contretemps.

Pour la direction anderlechtoise, par contre, héberger les Unionistes pour la Ligue des champions est du pain bénit. Ce mariage de raison ne pouvait pas mieux tomber alors que les tensions sont vives entre les dirigeants des deux clubs de la capitale depuis le transfert de Felice Mazzù au RSCA. Lequel fait clairement un geste envers l’Union, qui risquait de se retrouver sans stade pour les barrages.

Anderlecht, qui rêve de rejouer la C1 depuis quatre saisons, pourrait enfin revivre une soirée étoilée grâce… à l’Union et par procuration. Un surréalisme à la belge que n’auraient pas renié Bossemans et Coppenolle et qui (re)boostera assurément la zwanze.