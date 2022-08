La Ville de Bruxelles invite les aînés au bal de l’été

La Ville de Bruxelles invite ses habitants, surtout les moins jeunes, au Bal de l’Été le lundi 15 août de 14h00 à 20h00.

Les aînés de la ville de Bruxelles sont conviés le lundi 15 août au Bal de l’été qui se déroulera de 14h à 20h au Vaux-Hall, situé dans le parc de Bruxelles, derrière le Théâtre du Parc.

L’accueil en musique est prévu dès 14h00. Suivra à 14h30, une heure et demie d’animation de danse. A 16h00, un hommage sera rendu à Johnny Hallyday par le biais de son sosie Jo Davidson et son groupe. Enfin, un karaoké géant est programmé de 18h à 20h avec DJ David Sound aux platines.

Des zones assises à l’ombre et un accès à l’eau potable seront prévus. L’événement est accessible aux personnes à mobilité réduite, assure la Ville. Boissons et grignotages sucrés et salés seront proposés à des prix démocratiques.