Van Bronckhorst prévient l’Union: «Vous allez voir une équipe totalement différente»

L’entraîneur du club écossais mise énormément sur Ibrox et le public de Glasgow pour renverser la vapeur ce mardi soir, dans le cadre du troisième tour de qualification pour la Ligue des champions.

Après avoir encaissé deux buts au match aller en Belgique, les Rangers n’ont plus le choix : ils doivent marquer trois buts sans en encaisser pour éliminer l’Union et filer en barrages de la Ligue des champions. Si Giovanni van Bronckhorst mise sur un début de match enflammé, il ne néglige pas non plus les qualités d’un adversaire surprenant il y a une semaine. « La qualification passera pas un très bon début de match, il faudra marquer mais rester bien organisé car nous connaissons les qualités de reconversion rapide de l’Union », estime le coach du club écossais. « Nous avons l’obligation de réaliser une meilleure performance, de créer beaucoup d’occasions et de marquer, tout simplement. Nous sommes capables de montrer un autre visage. Je suis certain que vous allez voir une équipe totalement différente. »

L’une des clés pour une soirée réussie passera forcément par l’énergie que les Rangers arriveront à puiser des 50.000 âmes présentes à Ibrox. « C’est un public fantastique, qui a toujours été là pour jouer un rôle important. Nous devons rendre la tâche difficile à notre adversaire grâce à eux. » La saison dernière, c’est au forceps et grâce à un stade en fusion que les Écossais sont parvenus à éliminer l’Etoile rouge, Leipzig ou encore Braga et se hisser en finale de l’Europa League.

Contrairement au match aller, Giovanni van Bronckhorst pourra compter sur son buteur Alfredo Morelos, qui a retrouvé les terrains ce week-end lors de la victoire des Rangers face à Kilmarnock (2-0).