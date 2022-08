Teddy Teuma avant Rangers-Union: «On y va pour finir le boulot» (vidéo)

Les Bruxellois vont tenter de se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions.

Les joueurs de l’Union Saint-Gilloise se sont envolés vers Glasgow ce lundi, pour affronter mardi soir les Rangers au match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.

Après leur victoire 2-0 au match aller, les Bruxellois vont tenter de confirmer leur exploit pour continuer de rêver de Ligue des champions. « C’est extraordinaire, on part en jet privé », s’est émerveillé le capitaine Teddy Teuma au micro de RTL Sport. « Ça met des étoiles un peu partout dans les yeux mais il faut garder la tête sur les épaules. On sait que dans le foot tout est possible, poursuit le milieu. On a commencé le travail et on y va pour le finir. »

Également interrogé, le Diable rouge Dante Vanzeir ne s’est pas montré effrayé par la grosse ambiance qui attend les joueurs de l’Union à Glasgow : « Tout le monde est motivé. Et les 50.000 supporters des Rangers, ça va être une motivation supplémentaire ».