«On a manqué de fluidité»: les réactions d’Anderlecht après le succès contre Seraing

Les Mauves ont proposé deux visages lors de ce 3e match de D1A, avec une première mi-temps de très haut niveau et une deuxième moins aboutie.

Le Sporting d’Anderlecht n’a eu besoin que d’une mi-temps pour accumuler trois buts en sa faveur face à Seraing. Suffisant pour repartir avec la victoire, les Métallos n’étant parvenus qu’à planter une seule rose. Les Mauves ont pu compter sur un doublé de Francis Amuzu, ainsi qu’une réalisation de Fabio Silva.

« On a réalisé une très bonne première période », a commenté le buteur portugais à l’issue du match au micro d’Eleven. « On a dominé le match et on a créé les meilleures occasions. En deuxième période, l’adversaire a gagné en confiance et on a essayé de gérer notre avantage. C’est une belle réaction après la défaite face au Cercle de Bruges. Avec Esposito, ce n’est que la première fois que nous sommes en duo et on n’en est qu’à la 3e journée. Nous devons encore travailler sur nos automatismes, mais il reste toute une saison pour le faire. »

Du côté du coach Felice Mazzù, c’est la satisfaction après ce succès. « C’est le sentiment qui prédomine », a-t-il confié. « Il ne faut pas toujours chercher à analyser à fond pour trouver le petit détail qui enverrait une énergie négative. La première mi-temps est la meilleure en termes de contenu depuis mon arrivée ici. La deuxième mi-temps était moins bonne avec un manque d’ambition, mais il ne faut pas oublier qu’on sort d’un match de Coupe d’Europe et qu’il y a un peu de fatigue. On doit encore progresser dans la gestion d’un tel match. Ce qu’il nous a manqué, c’est un peu de fluidité dans les derniers mètres, mais aussi de simplicité, ce qui nous aurait permis d’alourdir le score. Il faut apprendre de ce genre de mi-temps. »