Belfius va arrêter de sponsoriser Anderlecht: une perte lourde de conséquences

Candriam, partenaire de Belfius, n’apparaîtra plus sur les maillots anderlechtois (ici Wesley Hoedt) après 2024. - Photo News

La banque publique belge ne sponsorisera plus le FC Bruges et le Sporting au-delà de 2023 et 2024, mais pourrait toutefois maintenir son financement à Neerpede.