Mauvaise nouvelle pour Anderlecht: Belfius va arrêter de sponsoriser le football

Belfius sponsorise Anderlecht et le FC Bruges en Pro League.

Gros changement pour la Pro League et plusieurs clubs belges. La banque Belfius va cesser de sponsoriser le football et ne renouvellera pas ses contrats avec Anderlecht et le FC Bruges.

Comme l’explique De Standaard ce vendredi après-midi, Belfius souhaite réduire ses coûts et a donc décidé de ne pas renouveler les contrats de sponsoring avec le Club de Bruges et le RSC Anderlecht. Les deux mastodontes du championnat belge voient donc plusieurs millions d’euros de sponsoring disparaître.

Le PDG de Belfius, Marc Raisière, expliquait à la Libre que le sponsoring dans le football ne rapportait pas assez : « Sur quoi pouvons-nous économiser ? Nous avons déjà décidé d’arrêter de sponsoriser le football, tant à Anderlecht qu’au Club de Bruges. Je veux seulement sponsoriser des sports qui nous en donnent assez. Le hockey, par exemple. »

Pour Andelecht et le FC Bruges, cette annonce est une mauvaise nouvelle. A Anderlecht, Belfius est le sponsor principal. Selon certaines sources, cela rapporterait au club bruxellois entre 2,5 et 3 millions d’euros par an. A Anderlecht, le contrat de sponsoring avec Belfius se termine en 2024. A Bruges, le contrat qui lie les deux parties rapporte 1 million d’euros au Club Brugeois. Ce contrat se termine en 2023 pour les Blauw en Zwart.