John McTiernan, réalisateur de «Piège de cristal», invité du BIFFF

Le BIFFF, Festival international du film fantastique de Bruxelles, a annoncé un deuxième invité de marque : John Mc

Le Festival international du film fantastique de Bruxelles accueillera, en plus du réalisateur Barry Sonnenfeld (« Men In Black», «La famille Addams»,...), un deuxième invité de marque: le réalisateur américain John McTiernan. À l’origine de films à grands spectacles comme «Predator», «Piège de cristal» (Die Hard) ou «À la poursuite de l’octobre rouge», il échangera avec les cinéphiles à l’occasion d’une Masterclass le 8 septembre, ont annoncé jeudi les organisateurs du festival.

En 10 long-métrages, le réalisateur a côtoyé de grands noms du cinéma américain, se spécialisant dans le registre des films d’actions et de science-fiction. Il a notamment offert son premier grand rôle à Pierce Brosnan dans «Nomads», sa première réalisation sortie en 1986 et diffusée au BIFFF la même année. Il redirigera l’acteur dans «L’affaire Thomas Crown» en 1999.

Si le film est loin d’enthousiasmer les critiques, il impressionne toutefois Arnold Schwarzenegger qui décide d’engager McTiernan pour «Predator». Le début d’une longue saga dont on ne compte désormais plus les remakes et qui verra même le guerrier extraterrestre affronter la créature de la saga Alien.

Le réalisateur parvient à lancer une deuxième franchise de films à succès avec «Piège de cristal», le premier opus de la série «Die Hard» qui met en scène Bruce Willis dans le rôle d’un détective aux prises avec une bande de terroristes. Il réalisera également le troisième volet de la saga, «Une journée en enfer». John McTiernan offre également un rôle mémorable à Sean Connery dans «À la poursuite de l’octobre rouge», où le célèbre interprète de James Bond incarne le commandant d’un sous-marin soviétique de pointe.

«McTiernan est l’incarnation même du cinéma hollywoodien comme on l’aime: musclé, dense et jamais avare en punchlines! Bref, en quatre mots comme en cent: un petit de génie !», notent les organisateurs du BIFFF.

La masterclass sera organisée le 1er septembre à 20h30. Les tickets pour assister à celle-ci seront déjà en prévente sur le site du festival à partir du 8 août à 11h.

La 40e édition du Festival international du film fantastique de Bruxelles (BIFFF), initialement prévue fin mars/début avril, se déroulera du 29 août au 10 septembre, après deux ans d’annulation puis de diffusion en ligne en raison de la crise sanitaire. Le rendez-vous bruxellois des amateurs de grand frisson projettera près de 200 films au cours de son marathon de 13 jours.