Pour le dernier week-end, Summer Pop s’arrête à Haren

Après Neder-Over-Heembeek et Laeken, c’est au tour de Haren d’accueillir les petites caravanes colorées de Summer Pop jusqu’au dimanche 7 août.

Avec Summer Pop, petit village ensoleillé et itinérant sur les traces d’une fête de quartier, la Ville de Bruxelles va à la rencontre de ses habitants.

« Proposer un événement culturel et sportif de qualité au cœur des quartiers pendant l’été est au centre du projet des Summer Pop. L’objectif poursuivi depuis sa création est de mettre à l’honneur les habitants et le tissu associatif local en toute convivialité », explique Delphine Houba (PS), échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements à la Ville.

Depuis le 22 juillet dernier, cet événement de proximité a conquis Neder-Over-Heembeek et Laeken et il s’apprête à installer ses caravanes colorées à Haren. Jusqu’au dimanche 7 août, c’est sur la rue Cortenbach que ce rendez-vous estival accueillera petits et grands avec une programmation variée et qualitative conçue de concert avec le tissu associatif local, favorisant les échanges et stimulant la découverte.

Au programme de ce week-end : des ateliers créatifs et participatifs, des grimages, des concerts, des spectacles, du théâtre, des initiations à différents sports et danses, des décors pour des selfies originaux et un kicker géant.

Le village est ouvert vendredi 5 et samedi 6 août de 14h à 22h et dimanche 7 août de 14h à 20h.

Toutes les infos utiles et les détails de la programmation sont disponibles sur www.summerpop.be