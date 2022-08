Lay, jeune boxeur anderlechtois, a perdu la vie à l’étang du Pircha à Gosselies

04/08 21:00 → 05/08 10:00

Une transition accompagnée de pluie et d'averses a déjà débuté ce jeudi matin et s'achèvera vendredi en fin d'avant-midi. Ces précipitations s'accompagneront parfois d'orages, excepté dans l'ouest. Les averses les plus régulières et les plus intenses sont attendues au sud du sillon Sambre et Meuse, dès la fin de soirée. Quelques cellules orageuses pourront même délivrer 10 à 20 l/m², voire très localement 30 l/m² en peu de temps et éventuellement s'accompagner de grêle. La sécheresse des sols pourra conduire au renforcement du ruissellement des précipitations.