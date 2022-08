Union-Rangers: Dante Vanzeir double l’avance des Bruxellois sur penalty (2-0, direct)

Direct

L’Union Saint-Gilloise, vice-championne de Belgique, fait son grand retour sur la scène européenne ce mardi. Avec un gros morceau en face : les Rangers, finalistes de la dernière Europa League.

Cinquante-huit ans après sa dernière apparition et une élimination au premier tour de la Coupe des Villes de Foire, l’Union Saint-Gilloise retrouve la scène européenne mardi avec la réception des Glasgow Rangers pour le match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le stade Joseph Marien n’étant pas homologué, les Unionistes disputent cette rencontre au stade Den Dreef de Louvain.

Pour cette joute, Karel Geraerts devra faire sans ses deux attaquants Dennis Eckert-Ayensa et Gustaf Nilsson et son défenseur Ismaël Kandouss. Blessé durant la préparation, l’arrière Koki Machida a lui fait son retour à l’entraînement et figure dans la sélection.

Les compos

Union Saint-Gilloise : Moris, Sykes, Burgess, Van der Heyden, Nieuwkoop, Lynen, Teuma, Lazare, Lapoussin, Vanzeir, Adingra.

Rangers : McLaughlin, Tavernier, Goldson, Sands, Barisic, Kamara, Lundstram, Jack, Tillman, Matondo, Colak.

La rencontre en live