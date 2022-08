Voici comment vous rendre aux concerts de Coldplay au stade roi Baudouin!

La Ville de Bruxelles se prépare à accueillir Coldplay qui remplira le stade roi Baudouin les 5, 6, 8 et 9 août. Les concerts risquent d’impacter la circulation aux alentours.

Le stade Roi Baudoin sera une nouvelle fois the place to be cet été avec les concerts de Coldplay qui feront venir des personnes de partout en Belgique et même au-delà de nos frontières. Afin d’éviter les bouchons autour du plateau du Heysel, Brussels Expo indique que les transports en communs seront renforcés (métro ligne 6, tram 3, 7 et 9, bus 83). Avec le vélo, les transports en communs restent les moyens les plus simples d’arriver au stade.

Le parking C autour du stade se révèle être la solution la plus efficace pour stationner si vous faites le choix de vous y rendre en voiture. Afin de ne pas faire la file à l’arrivée, il vaut mieux acheter son ticket parking au prix fixe de 10 euros en prévente