Mercato: l’Union annonce l’arrivée de Victor Boniface!

L’attaquant nigérian aurait coûté 2 millions d’euros à l’Union, ce qui en ferait le transfert le plus cher de l’histoire du club.

Victor Boniface vient renforcer le secteur offensif de l’Union Saint-Gilloise. Âgé de 21 ans et mesurant 1m89, le Nigérian jouait à Bodo/Glimt en Norvège depuis 2019, club avec lequel il a remporté deux titres de champion et il a atteint les huitièmes de finale de l’Europa League. En trois saisons, il a marqué 23 buts et distribué 8 assists en 66 matches.

Le montant de son transfert est estimé à 2 millions d’euros, ce qui en ferait le transfert le plus cher de l’histoire de l’Union devant celui de Cameron Puertas de Lausanne Sports en janvier dernier.

Il s’agit là du septième renfort du mercato estival saint-gillois et du quatrième offensif après les arrivées de Simon Adingra, Dennis Eckert Ayensa et Gustaf Nilsson.

Victor Boniface a signé à l’Union jusqu’en 2026 avec une année supplémentaire en option.