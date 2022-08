16 retraits de permis de conduire au cours de deux opérations de contrôle à Bruxelles

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a mené, samedi et dimanche, deux actions «alcool et drogue au volant», qui ont mené à seize retraits immédiats du permis de conduire.

Le premier contrôle a été mené dans la nuit de vendredi à samedi, sur l’Allée verte et sur l’avenue Van Praet à Bruxelles. «578 contrôles ont débouché sur 15 tests positifs, 12 procès-verbaux pour infractions diverses au code de la route, dont près de la moitié pour usage du GSM au volant sans utilisation d’un kit mains-libres, ainsi que sur trois notifications de déchéance du permis de conduire», a communiqué la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles mardi.

Le second contrôle a été mené dans la nuit de samedi à dimanche place Poelaert, boulevard Bischoffsheim, boulevard Baudouin et boulevard d’Anvers à Bruxelles. «Sur les 1.675 tests d’haleine opérés, 78 automobilistes présentaient un taux d’alcool supérieur à la limite autorisée. 26 d’entre eux ont connu une interdiction de conduire de trois heures, 42 autres une interdiction de conduire de six heures et 10 autres un retrait immédiat du permis de conduire», a indiqué la police locale. «Aussi, trois conducteurs ont connu un retrait immédiat de leur permis pour conduite sous l’influence de stupéfiants». Par ailleurs, sept procès-verbaux ont été dressés pour des infractions diverses au code de la route.