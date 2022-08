Scandalook: l’appli bruxelloise pour trouver l’inspiration pendant son shopping

Et s’il suffisait de scanner le code-barres d’un vêtement pour trouver l’inspiration? C’est le pari que se sont lancés Magali Simon et Nicolas Baroud, deux Bruxellois, en créant l’application Scandalook pour s’inspirer du look des influenceurs.

******* ************ ** ********** ****** ** ***** **** ** *********** ** *********** *** *********** ** **** ******* *** **** ********** ** ******* ***** ****** ***** ** ******* ****** ********* *** ******** ******** ** ***** ** ********* ************ ** ********* *** **** ******** ******* *************** ** ******* ** ******* ** ********* ********** **** ********* ** ** ********** ** ***** *** ******** ** **** ********* ********* ** ********* ******* **** ******** ** ******* **** ** ************ *** ***** *** ********************* ******** ** ************* **** ************** **** ***************** **** ******** *** ************** ************* ****** *** ************ ** ******* ** ********* ** ******* ** **** ******* *** ** ******** *** ***** *** ***** ***** *** ***** *** ****** ** ************** ******** ** *********** ** *********** ****** ** ******** ** *************** *** ***** ******* ** ****** ** ******* ** *********** ** ************** ** ********* **** ********** **** **** ****** *** ************ ********** ********************* ******* ******* **** ** ********* ****** *** ** ****** ********* **** ************ ********************* ********* ******* ******* ********** * ******** ***** ****** *** ************ ** ******* **************** ********** ** ****** ******* *********** ******** ******** ** ************** ********** *** ********** ******* **** ** ***** ** ******** **** ****** ******* ** ************* ****** *********** *** ******* *********** ******* *********** *** ** ****** ** ********** *************** ** ******************* ******** ** ************ *** ************* *** ********* *** ********* ***** ****** **** ************** *** ****** *** **** ********* ****************************** ********** ***** ****************** *** ** *** ********* *** **** ** ***** **** ****** *** ***** ** *** *** ********* *** ****** *********** ***************** **** ******** ** ******* ** ***** ** ************ **** ** ********* **************** ****** ******* ******* ***** *********** *** ** ******* **** **** ** ****** ******** *********** ********** **** ********** ** ********* ******* *** *** ************** *** ********** ** **** ********** **** *** ************* *** *** ******* ** ***** ******** *** ************** ** **** **** *** ******** *** ******** ****** ******* ***** ********** *** ********* ********* *** ********************** ******* ** *********** ********** *********** *** ******* *** ******** ************************** **** *** ***** ******* ** ****** *** **** ********** ******* ********** ****** *** ******* ****** ** ***** ** **** ***************** *** ****** ********** **** ** ***** ** ** ************ ********** ******* ******** **** *** ******** ******** *************** ******* ** ********** *** ***** ***** ****** ** ********* ***** ******** ********************** **** ****** ***** ********* **** **************** *** ****** **** ** ********* **** ******** ******** ************ ********** ******** ***** ******* ** ************ ** **** *** ******** ********** ** ********* ******* ** ******** *** *** **** ************ ** ******** ********** ****************** ***************** ** *************** ******* ******* *******