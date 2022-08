La Georgette est de retour à Ganshoren depuis plusieurs semaines. Avec leur grande boîte et appareil photo, Pauline et Flavio partent à la rencontre des habitants. Afin de tirer leur portrait, écouter leurs histoires et découvrir la commune.

****************** ******* ** ***** ******** ***** *** ** ********* ** **** * ******* ******* ******* *** ***** ** ******* ** *********** **** ** ***** ****** ********* ** *** ** ***** ********* *** ** ********** *** ********* ** ********** ** **** ******* *** ************ **** ** *********** ***** **** ***** ******** ************ ** **** ********** **** ******* ******** ********** ************************ ********* ** ****** ** ****** ******** ** ********** *** ********* **** ******* ********** ** ****** ******** **** ** ***** ** ****** *********** *************************** ******* ****** ** ******* ** ** ************ ******************* *** ** ***** ** ** ****** ** ********* ********* **** ** ***** ** ********* ** ******* ********** ***** **** ** ******* *** ********* ***************** *** ******* ** ****** ******* ***** ** ** ********* *** ************ **** ********** *** *********** ******** ********* ****** ****** ***** ** ******* ** ***** *** ******** ** **** ******* ** **************** ******** *** ** ************* ** ******* **** ** ***** ** ******* ********** ***** **** ** **************** ** ******* ******* ** ********* ** ********* ***** **** *** ** ** ** ********** ******************** ***** ***** ************** *** ** ***** **** ** ***** ****** ***** ** ****** ** ******* ********** *** ****** ** ***** ** **** **** ** ********** ** ******* ** ******* *********** ** * * ********** *** ******* ******** ****** ** ***** ** ***************** ******* ** *** **** * ******** ** ******** ** ******* ******************** ********* *** **** ************* ****** ** ****** ** ******** ***** ** ***** ** ** ****** *** ******** ** ****** *********** *************************** *** ******** ** ******** ******** ** ********* ************ ********* ** ******** ** ******* ***** ****** ** ****** ** ********* * ************ ***** * * ****** **** ****** ********** ** ********* ******** ***** *** ** ******** ** ****** *** ********* *************** ***************** ** ******* **** ** ******** *** ************ *** ********** ** ** ****** *** ******* **** **** ** * ** ** ****** ********** *** ** *********** ** **** ** *** *** **** *** ** **** **** *** ********** ** ****** ****** *********** **** ********* **** ******* ******** ***** ** *********** ** ** ********** *** ********* ***** **** **** ********** *** ** ** ******* *** ************ ** *********** ** ** ***** ****** ** *** ** ** *********** ** ** *** *** **** *** ** **** ***** ******* *** ***** ** ********* **** *** ********* ** **** ** ***** ***** ******* *** ********* ** *** ***** ******************* *********** ****** ** ******** ** ****** ** ** ********* ** ****** *** ******** *** ********** **** **** ** ** ***** **** ********* *** *********** ******** **** *** ********* ** *** ******* *** *** *************