Les pompiers de Bruxelles remportent 30 médailles aux Jeux mondiaux!

Les sapeurs-pompiers de Bruxelles ont remporté pas moins de 30 médailles aux Jeux mondiaux des policiers et pompiers, cette année à Rotterdam. Les sapeurs-pompiers de Bruxelles ont ainsi terminé à la 1ère place parmi les équipes belges.

« Les sapeurs-pompiers de Bruxelles ont remporté 11 médailles d’or, 8 d’argent et 11 de bronze lors des plus grands jeux internationaux pour policiers, pompiers, douaniers et personnel pénitentiaire », a déclaré le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. Un bilan qui place les pompiers bruxellois en première position parmi les équipes belges.

Une quarantaine de pompiers constituait les pompiers de Bruxelles pour ces jeux organisés à Rotterdam. Les épreuves où ils ont brillé sont notamment le cyclisme, le Jiu-jitsu et le tir à l'arc.

Certaines zones de police bruxelloises ont également participé aux Jeux mondiaux et toutes les équipes étaient logées dans le même hôtel.

Au total, plus de 10.000 participants sont venus des quatre coins du monde, pour un total de 63 disciplines.

« Notre Directeur général et chef de corps, Colonel Tanguy du Bus de Warnaffe, est monté à Rotterdam pour encourager nos hommes et nos femmes et, également, pour souligner l’importance de ces Jeux mondiaux. », souligne Walter Derieuw.