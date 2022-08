Giovanni Van Bronckhorst: «Être promu et concourir pour le titre, c’est incroyable»

Les Unionistes affronteront les Rangers ce mardi, au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.

Comme l’Union, les Glasgow Rangers sont impatients de faire leur entrée en coupe d’Europe. « J’ai beaucoup joué en Ligue des Champions dans ma carrière. Je sais dès lors à quel point cette compétition est difficile. Elle regroupe les clubs les plus ardus à affronter au monde. Être impliqué dans cette compétition est donc fantastique », a déclaré le coach néerlandais du club écossais, Giovanni Van Bronckhorst, à la veille de l’affrontement avec le club saint-gillois. « La Ligue des Champions, c’est le top. Chaque joueur veut pouvoir la disputer », a quant à lui ajouté le joueur Connor Goldson.

Les ambitions des Glasgow Rangers sont dès lors claires. Après avoir atteint la finale de la Ligue Europa la saison dernière, c’est la phase de groupes de la Ligue des Champions qu’ils visent. « On a quatre matches à jouer pour y parvenir. Et demain sera le premier de ceux-ci (NDLR : lire ce mardi). On fera de notre mieux contre l’Union et on verra ensuite où on aura à jouer. On a en tout cas réalisé une bonne préparation, durant laquelle on a affronté de belles équipes. »

Lire aussi ligue-des-champions-lunion-prend-ses-marques-louvain-avant-la-reception-des

L’ancien international hollandais a également donné son avis sur l’Union, une équipe dont il a suivi le parcours avec attention l’an dernier. « Je l’ai vue la saison passée. C’était une année magnifique pour elle. Être promue et concourir directement pour le titre, c’est juste une histoire incroyable. Et ce, même si l’Union est finalement tombée de peu et que Bruges fut champion. J’ai beaucoup de respect pour les joueurs et le coach, même si ce dernier est parti. Mais c’est son assistant qui a pris sa place et qui a un style de jeu très clair. Alors, même si l’Union n’a pas un nom très familier en Europe, elle mérite de se retrouver en qualifications de la Ligue des Champions. »

Les Rangers semblent donc prendre l’USG avec tout le sérieux qu’il se doit. « On s’est bien préparé de notre côté. Certes, le nom des Rangers est plus connu et on vient d’ailleurs d’atteindre la finale de la Ligue Europa. Mais au final, chaque équipe voudra aller au bout et atteindre les groupes de la Ligue des Champions. On devra être au top de notre forme et avoir un gros respect pour cette équipe. Il faudra travailler très dur durant ces deux matches pour passer au tour suivant. »