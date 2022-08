Bonne nouvelle pour les navetteurs: les abonnement aux Park&Rides deviennent gratuits

Dès le 5 septembre 2022, les abonnements aux Park & Rides (P+R) deviendront entièrement gratuits pour les automobilistes navetteurs et les abonnements Cycloparking seront réduits des trois quarts, annonce l’Agence bruxelloise parking.brussels.

Cette réduction fait suite au projet d’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013 relatif aux zones de stationnement réglementées et aux cartes de dérogation. Elle s’inscrit notamment dans le cadre du nouveau plan Climat Air Energie adopté en mai dernier, dans lequel le gouvernement s’engage à « accélérer la mise en œuvre » du plan Good Move.

« Avec cette gratuité des P+R, nous voulons encourager nos navetteurs et les visiteurs de Bruxelles à se garer en entrée de ville et profiter de l’efficacité de nos transports publics. De plus, ces nouveaux tarifs de stationnement vélo vont permettre à plus de Bruxellois et de Bruxelloises ainsi que de visiteurs d’opter pour le vélo. Deux pas de plus pour rendre notre Région plus accessible et attractive pour ses visiteurs/euses et agréable à vivre pour ses habitants », explique Elke Van den Brandt (Groen), ministre de la Mobilité.

Les abonnements pour le stationnement automobile des navetteurs en P+R passeront à 0 € par an (au lieu de 60 € + 1,5 € de frais par jour d’utilisation). Avec un abonnement, il n’est pas nécessaire de passer à la caisse automatique. Le tarif pour les visiteurs occasionnels qui utilisent les transports en commun passera de 3€ par jour à 0€ sur présentation d’un titre de transport valable à la caisse automatique du parking avant de le quitter. Les autres tarifs demeurent inchangés : les 15 premières minutes sont gratuites, + 1 € de l’heure avec un maximum de 15 € par 24 heures et un forfait soirée de 3 € entre 19 heures et une heure du matin.

Tout abonnement souscrit entre l’annonce des changements de tarifs et la date d’entrée en vigueur des nouveaux tarifs fera l’objet d’un remboursement (à l’exception des sessions de stationnement de 1,5€ par jour des abonnements P+R et de 3€ par jour des P+R occasionnels).

Réduction des abonnements vélo

Les abonnements à un parking vélo sécurisé proposés par Cycloparking passeront quant à eux, au tarif annuel de 15 € au lieu de 60 €, ceux pour un parking pour vélo cargo passeront pour leur part à 30 € au lieu de 120 €. Les cyclistes qui auront obtenu une place entre le 1er août 2022 et la mise en œuvre effective de l’arrêté en septembre se verront remboursés de la différence.