Plus de 50 vols dans des véhicules à Bruxelles: l’auteur placé sous mandat d’arrêt

Un auteur de plus d’une cinquantaine de vols dans véhicules a été interpellé et placé sous mandat d’arrêt grâce à un travail d’enquête une collaboration entre les zones de police Montgomery et Bruxelles Capitale Ixelles.

Au courant du mois de juillet 2022, la zone de police Montgomery a été confrontée à une vague de faits de vol dans véhicule qui ont eu lieu principalement sur le territoire des communes de Woluwe-Saint-Pierre et d’Etterbeek.

Le suspect en question agissait de nuit et ciblait exclusivement les véhicules de marque Mercedes et BMW. Une fois le véhicule repéré, le suspect brisait une des vitres du véhicule pour y dérober tout objet de valeur. Tenant compte de certains éléments d’enquête et des circonstances de temps et de lieu, les zones de police ont pu recenser 38 faits commis sur la zone de police Montgomery en l’espace de quelques jours.

La zone de police a également établi que des faits similaires avaient été commis sur le territoire de la commune d’Ixelles. Tous chiffres confondus, les deux zones de police ont été confrontées à une cinquantaine de faits de vol dans véhicule.

Suite à un travail d’enquête en profondeur et une bonne collaboration entre les deux zones de police concernées, l’auteur des faits a pu être interpellé et présenté devant un juge d’instruction. Celui-ci a par la suite décidé de placer l’individu sous mandat d’arrêt.