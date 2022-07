Mercato: l’Union Saint-Gilloise recrute le néerlandais Oussama El Azzouzi (vidéo)

Vidéo

Les Unionistes dévoilent leur nouvelle recrue pour renforcer son milieu de terrain.

Oussama El Azzouzi a signé un contrat de quatre ans à l’Union-St Gilloise, a communiqué samedi le club bruxellois de Jupiler Pro League.

Ce milieu de terrain défensif néerlandais de 21 ans, qui possède aussi la nationalité marocaine, a été formé à Vitesse Arnhem avant de rejoindre le FC Groningen où il a joué avec les U19 et U21.

La saison dernière, il a joué toute la saison au FC Emmen et contribué au titre en deuxième division aux Pays-Bas, promu en Ere Divisie. Il y a joué 36 matchs (1 but et 5 assists) renseigne le communiqué de l’Union-St Gilloise.